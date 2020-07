“Tout le monde a son mot à dire” : prime spécial au profit de la FRM, jeudi 20 août sur France 2

Comme vous êtes de plus en plus nombreux à jouer avec la langue française à 18:00, “Tout le monde a son mot à dire” revient en prime time sur France 2.

Jeudi 20 août à 21:05, Sidonie Bonnec et Olivier Minne proposera une soirée spéciale au profit de la FRM (La Fondation pour la Recherche Médicale), au cours de laquelle 8 personnalités s’affronteront pour tenter de remporter jusqu’à 120 000 euros !

Autour de Thierry Lhermitte et Nagui, les parrains de la FRM, Sidonie Bonnec et Olivier Minne recevront Claire Borotra, Gwendoline Hamon, Guillaume de Tonquédec, Willy Rovelly, Laurent Romejko et Antoine Duléry.

Ils auront pour partenaires de jeu 8 sociétaires emblématiques des émissions quotidiennes : Valérie Bègue, Ariane Brodier, Nathalie Corré, Nadia Roz, Éric Laugérias, Philippe Lelièvre, Søren Prévost et Damien Thévenot.

Des questions accessibles à tous, des mimes, des dessins pour trouver des mots ou des expressions de la langue française...

Des informations amusantes et inattendues...

Et surtout beaucoup de bonne humeur et de rires vous attendent tout au long de la soirée !