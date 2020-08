“Mamans & célèbres” : de nouvelles mamans vont arriver le 7 septembre sur TFX

La saison 2 de “Mamans & célèbres” se poursuit sur TFX du lundi au vendredi à 17:00 et promet pleins de nouveautés ! De nouvelles mamans vont arriver le 7 septembre.

Elles sont célèbres, stars des réseaux sociaux, ont été candidates de télé-réalité et aujourd’hui elles sont influenceuses mais avant tout mamans !

Après une première saison à succès, la saison 2 de “Mamans & célèbres” continue de dévoiler l’univers et le quotidien extraordinaire de jeunes femmes célèbres, entre vie de star et vie de mamans.

Dans cette saison 2, une grande nouveauté : les mamans iconiques de l’émission Jesta, Julie Ricci, Kelly Helard, Stéphanie Clerbois, Julia Paredes, Cindy Poumeyrol, Martika et Wafa seront accompagnées par de nouvelles mamans dès le 7 septembre prochain !

Rym et Vincent : « le couple fusionnel »

Rym et Vincent c’est LE couple emblématique de « La villa des cœurs brisés » saison 5. Lors de cette aventure, les tourtereaux ont eu le coup de foudre l’un pour l’autre et ne se sont plus jamais quittés. Tout est allé très vite ensuite, Rym a décidé de quitter l’Espagne pour s’installer en région parisienne aux côtés de son âme-sœur. Au bout de 3 mois d’idylle, le jeune couple a appris avec joie qu’ils attendaient un heureux événement ! Pour ce couple fusionnel et glamour, il s’agit du premier bébé, les futurs parents se lancent donc dans l’inconnu : Vincent n’a jamais changé de couche de sa vie et Rym n’y connait pas grand-chose non plus… Dans cette nouvelle aventure, ils vont renforcer leur amour tout en devenant parents !

Hillary : « Mère mode d’emploi »

Hillary est une jeune femme de 28 ans, une véritable influenceuse et business woman,. Depuis plus de 10 ans, elle dévoile toutes ses aventures et les étapes clefs de son parcours sur les réseaux et les écrans. C’est donc tout naturellement qu’Hillary va partager le rôle de sa vie, celui de devenir maman ! Hillary gère tout comme son compagnon Giovanni, célèbre mannequin, une carrière bien remplie ! Dans “Mamans & célèbres”, ils vont partager leur excitation et leur bonheur autour de l’arrivé de leur premier enfant. Pour cette étape, Hillary n’a pas d’appréhension face à l’arrivée du bébé et continue sa vie comme si de rien n’était : féminité et fashion attitude, elle trouve toujours du temps pour prendre soin d’elle. A quelques jours de l’accouchement, Hillary ne sait absolument pas dans quoi elle met les pieds… Elle qui aime les sensations fortes, l’arrivée de son bébé sera le moment le plus magique de sa vie !

Tiffany et Justin : « dingues de leurs filles »

Tiffany et Justin, ont participés chacun de leur côté à l’émission « Mariés au Premier Regard » saison 1 mais finalement suite à leurs ruptures respectives, ce n’est que par la suite qu’ils se sont rencontrés par le plus grand des hasards ! Ils ont très vite décidé de se mettre en couple et de fonder une famille. Leur histoire dure depuis 4 ans avec notamment un mariage il y a 2 ans et la naissance de leurs 2 filles, Romy et Zélie, qui ont respectivement bientôt 2 ans et 9 mois. Dynamiques, souriants, ces parents sont aussi et surtout extrêmement fusionnels avec leurs filles, dont ils adorent s’occuper. Pour Tiffany et Justin, la vie de famille prime sur la vie de couple et les parents ne font donc rien sans leurs filles !

Cécilia : « Mère courage ! »

Cécilia a 31 ans, connue pour avoir participé à la 15ème édition de « Koh-Lanta », elle est aujourd’hui maman d’une petite fille, Sway âgée de bientôt 1 an. Lorsqu’elle était enceinte de 5 mois, Cécilia s’est séparée de son ex-compagnon qui a ensuite disparu de sa vie. Elle a alors vécu une fin de grossesse en célibataire et élève seule sa petite merveille. Maman courageuse et protectrice, elle vit pour Sway à 100% et gère donc seule toutes les tâches. Très amie avec Jesta, les deux jeunes mamans auront l’occasion d’échanger dans “Mamans & célèbres” sur leurs vies de femmes et leurs carrières. Danseuse professionnelle, Cécilia conjugue sa passion et sa jeune vie de maman... et ce n’est pas simple tous les jours !

Charlène et Benoit : "les futurs parents complices et complementaires »

Charlène et Benoit, le couple phare de « Secret Story » saison 11, se lancent dans une toute nouvelle aventure ! Leur histoire dure depuis 6 ans et il devient évident qu’ils sont faits l’un pour l’autre. Une évidence qui se concrétise aujourd’hui avec la venue d’un petit garçon ! Pour ce couple plein d’énergie, il s’agit d’un 1er bébé et les futurs parents font le grand saut dans l’inconnu ! Si Charlène est déjà tata plusieurs fois, cela lui a donné l’occasion de connaitre et de gérer des enfants mais pour Benoit c’est la découverte totale ! Dans cette saison de “Mamans & célèbres”, il sera possible de suivre la grossesse de Charlène et toutes les premières fois du couple en tant que jeunes parents : Une nouvelle étape débute pour eux !