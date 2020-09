“Taratata 100% Live” fait sa rentrée le 25 septembre sur France 2, les invités de Nagui

Après quatre mois d’interruption, la meilleure émission de live à la télévision fait son grand retour en inédit, vendredi 25 septembre à 22:55 sur France 2, avec de nombreux artistes incontournables des scènes française et internationale !

Pour cette première de la saison - enregistrée en public - Nagui reçoit :

Jane BIRKIN. Pour son grand retour sur la scène musicale, l’artiste franco-britannique revient avec « Oh ! Pardon tu dormais… », nouveau projet réalisé en étroite collaboration avec Etienne Daho. Elle nous dévoilera « Les jeux interdits », morceau choisi, et nous proposera une sublime reprise en duo.



Zucchero nous présentera « Soul Mama », extrait de « D.O.C », son 14e album, et reprendra le bijou de Creedence Clearwater Revival, « Have you ever seen the rain », en duo avec Kimberose.



L’auteur-compositeur-interprète israélien Asaf AVIDAN, à l’affiche pour la sortie de « Anagnorisis », son 4e album solo, nous présentera son nouveau single « Lost Horse ». Un hommage bouleversant écrit quelques heures après la disparition de sa jument.



Enfin, après le succès estival de « Mais je t’aime », son duo avec Camille Lellouche, Grand Corps Malade rendra hommage à toutes les femmes en reprenant plusieurs autres extraits de son nouvel album « Mesdames ». Parmi eux, « Pendant 24h », interprété en compagnie de l’inspirante Suzane.

Titres inédits, reprises, duos, invités surprises, sans oublier bien-sûr la magie du live… tous les éléments qui font le succès de Taratata depuis 28 ans seront au rendez-vous pour une première à ne manquer sous aucun prétexte.