Hommage à Annie Cordy sur Paris Première samedi 12 septembre à partir de 20:50

Paris Première rend hommage à Annie Cordy, décédée le 4 septembre dernier à l'âge de 92 ans en modifiant sa programmation comme suit, le samedi 12 septembre.

20:50 Annie Cordy, Nini la chance

Un documentaire musical sur Annie Cordy, pour redécouvrir cette carrière unique et ce personnage hors du commun qui a abordé le théâtre aussi bien que l'opérette, le cinéma aussi bien que la télévision ou la chanson.

Filmée chez elle, mais aussi sur la route, en répétition et en concert, Léonia Cooreman, dite Annie Cordy, nous parle de sa vie bien remplie, de ses débuts à 8 ans, de ses leçons de piano, de solfège, de chant et de danse, de ses débuts de carrière dans la chanson à Bruxelles. Elle raconte son arrivée à Paris et son entrée au Lido avec son premier contrat comme meneuse de revue. On revoit aussi ses opérettes, ses tours de chant, ses pièces de théâtre, et ses nombreux films.

Une vie pleine d'amour pour son public et pleine d'humour sur sa carrière, de Bruxelles à Paris : un triomphe populaire.

21:50 Numéro Un Annie Cordy

En avril 1979, Annie Cordy était l’invitée d’honneur de Maritie et Gilbert Carpentier. Entourée de ses amis : Dave, Dany Saval, Joe Dassin, Enrico Macias, Sacha Distel… elle nous offre un spectacle merveilleux, original et joyeux, à son image.

Vibrez avec ce programme des Carpentier, dans une émission magique entièrement consacrée à Annie Cordy !