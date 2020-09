Le jeu “Une famille en Or” bientôt de retour sur TF1 avec Camille Combal

Diffusé à plusieurs reprises sur TF1, le jeu “Une famille en Or” va faire son grand retour sur la Une avec Camille Combal dans les prochaines semaines, les tournages sont sur le point de commencer.

“Une famille en Or” est une adaptation du concept des émissions américaines Family Feud et Family Fortunes. En France, le jeu arrive en deux temps. Tout d'abord sur La Cinq, sous le titre C'est beau la vie, présenté par Alain Gillot-Pétré, adapté de la première version italienne. Cette première version sera diffusée tous les soirs à 19h30, du 21 février au 27 juin 1986.

Le concept du jeu : deux équipes, face à face. Les candidats doivent donner leur opinion, sur des questions posées dans la rue à des français dans le but de se rapprocher le plus de l'opinion des français sondés.

“Une famille en Or” arrive sur TF1 le 9 juillet 1990 à 18h20 pour concurrencer Questions pour un Champion sur France 3. Le concept reste le même mais TF1 réintroduit le thème de la famille. Le jeu est d'abord présenté par Patrick Roy et rassemble vite près de 7 000 000 de fidèles. Toutefois, en novembre 1992, Patrick Roy, souffrant, quitte la chaîne. Il est aussitôt remplacé par Bernard Montiel jusqu'en 1993.

Laurent Cabrol prend ensuite le relais pour animer le jeu en milieu d'après-midi puis à la fin de matinée pendant plus de cinq ans, jusqu'en 1997. Bernard Montiel revient à la présentation. À cette occasion, le décor est changé, et quelques semaines plus tard la musique du générique est remplacée par une version plus rythmée. L'émission, est alors diffusée à 11h30 jusqu'en août 1998. L'émission est finalement arrêtée en janvier 1999, après avoir été repoussée au fur et à mesure dans des cases horaires de plus en plus confidentielles.

Après un bref retour à l'été 2006, “Une famille en Or” reprend sur TF1 le 21 mai 2007, après l'interruption temporaire du jeu 1 contre 100. L'émission est diffusée du lundi au vendredi à 18h15 avec comme nouveau présentateur et producteur Christophe Dechavanne. Le jeu se voit apporter quelques changements, avec l'introduction des duels, une nouvelle musique plus moderne et un changement de décor (les panneaux de réponse à plaquettes, le grand tableau à LED et le bouton-poussoir à lumière en dégradé ont été remplacés par des éléments plus modernes).

Le 25 juillet 2009, le jeu est diffusé en première partie de soirée à 20h50 avec des célébrités jouant pour une association.

En septembre 2012 , le jeu arbore un nouveau logo et le décor est peaufiné. Certaines émissions sont consacrées à des familles avec adolescents de moins de 18 ans.

En 2015, l'émission revient sur TMC avec à la présentation l’humoriste Arnaud Tsamere. L'émission est déprogrammée par la chaine le 28 août 2015 après un mois de diffusion, faute d'audience. Un prime spécial Noël est organisé le 22 décembre 2015, vers 23h30, toujours diffusé sur TMC avec Arnaud Tsamere.

Les tournages de cette nouvelle version du jeu “Une famille en Or” avec Camille Combal se dérouleront du 23 au 26 septembre 2020 dans les studios du Lendit.