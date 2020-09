“Les 12 coups de Midi” : spéciales ELA du 12 au 18 octobre avec Jean-Luc Reichmann sur TF1

Du lundi 12 au dimanche 18 octobre, tous les jours à midi autour de Jean-Luc Reichmann, les candidats des “12 Coups de Midi” s’affronteront pour devenir Maître de Midi mais surtout pour récolter un maximum d’argent au profit de l’association ELA.

Culture Générale, bonne humeur mais aussi solidarité seront au rendez-vous !

Pour cette semaine spéciale à vocation caritative, les Maîtres de Midi tenteront de remporter le maximum d’argent possible afin de soutenir l’action de l’association ELA et chaque bonne réponse en Coup de Maître fera gagner 5 000€ supplémentaires.

Quel montant atteindra la cagnotte cumulée qui sera versée au profit de l’association ELA ?

Crystelle Cottart, la nouvelle présidente d’ELA France sera présente sur le plateau pour lancer cette semaine spéciale aux côtés de Jean-Luc Reichmann. Michael Gregorio, l’ambassadeur de l’association, nous fera quant à lui l’honneur de sa présence pendant la semaine pour motiver nos candidats.

A propos de l’association ELA

Fondée en 1992 par Guy ALBA, l’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA) regroupe des familles qui se mobilisent pour vaincre ces maladies génétiques rares qui détruisent la myéline (la gaine des nerfs) du système nerveux et qui engendrent des situations de handicap très lourd. Chaque semaine en France, 3 à 6 enfants naissent atteints de ces maladies neurodégénératives qui entrainent progressivement la perte des fonctions vitales : la vue, l'ouïe, la mémoire, la locomotion…

Depuis sa création, ELA a dédié plus de 13 millions d’euros à l’accompagnement des familles et 42,6 millions d’euros à la recherche médicale à travers 497 programmes scientifiques ayant notamment permis d’identifier une trentaine de formes de leucodystrophies et de mettre au point les premiers traitements. Le combat continue plus que jamais !