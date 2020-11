“Génération Paname” de retour sur France 2 le 27 novembre avec Mathieu Madenian

Après deux premières soirées tournées au Panam'Art Café, “Génération Paname” revient sur France 2 vendredi 27 novembre à 22:40, cette fois-ci avec un show capté à la Cigale. Mathieu Madenian anime une soirée de «stand-up», au cours de laquelle il accueille sur scène, la fine fleur de l'humour français.

Mathieu Madénian, humoriste et chroniqueur habitué du Panam'Art Café accueille sur scène 10 artistes lors de chacun des deux stand-up.

Dans cette période de crise sanitaire, France Télévisions soutient les artistes privés de scène notamment ceux issus du Stand up et reste mobilisée pour permettre aux Français de continuer à se cultiver et se divertir.

Paul Mirabel, la nouvelle sensation de la scène actuelle ouvre le spectacle, suivi de Charles Nouveau, Morgane Cadinan, Jérémy Lorca, Yazid Assoumani, Christine Berrou, Ayoub Marceau, Yassine Hitch, Ghislain Blique, avant de finir avec une prestation musical de Marie Reno.

Avec ce nouveau numéro de “Génération Paname”, nous découvrirons à nouveau de jeunes artistes qui incarnent le stand-up 2.0 dont certains seront peut-être les révélations de demain.

Qui sera le talent de demain ?