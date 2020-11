“Fauteuils d'orchestre” à l'Opéra-Comique le 20 novembre sur France 3, les invités d'Anne Sinclair

Entourée d’artistes aussi talentueux qu’inattendus, Anne Sinclair est aux commandes du septième numéro de “Fauteuils d'orchestre” vendredi 20 novembre à 21:05 sur France 3 pour une soirée pleine de surprises mettant une nouvelle fois à l’honneur la musique classique.

Pour ce nouveau numéro de “Fauteuils d'orchestre”, Anne Sinclair nous accueille à l’Opéra-Comique, à Paris. C’est dans cette salle qu’ont vu le jour Carmen de Bizet, Manon de Massenet, Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach, Pelléas et Mélisande de Debussy, La Fille du Régiment de Donizetti… Depuis l’Opéra-Comique a fêté ses 300 ans et continue à accueillir chaque année de nombreuses productions d’opéras et à mettre en avant de jeunes chanteurs.

Avec Anne Sinclair, des musiciens, réalisateur, journaliste, humoriste passionnés de musique classique mettront à l’honneur le talent et la modernité de toute une nouvelle génération d’artistes, accompagnés par l’Orchestre de chambre de Paris sous la direction de Pierre Bleuse.

Les invités en plateau :

Nicolas Bedos : auteur, réalisateur, comédien, chroniqueur, Nicolas Bedos est aussi pianiste et compositeur. Il a notamment coécrit la musique de ses films. Il sera en plateau avec Anne Sinclair pour parler de la pratique de la musique, de son enfance à aujourd’hui. Il interprétera pour la première fois en public le générique de son film primé aux César La Belle Époque.

Benjamin Bernheim : son statut de star montante du chant lyrique a été confirmé en février dernier par sa Victoire de la musique. Le ténor Benjamin Bernheim, 35 ans, a tout pour lui : une voix éclatante, une expressivité solide et une diction parfaite. Il viendra parler de son parcours en plateau. Il interprétera un air de Rigoletto de Verdi.

Vannina Santoni : la soprano française poursuit une ascension magnifique depuis quelques années. Se jetant à corps perdu dans ses rôles, sa présence scénique irradie et conquiert le public. Sa voix éclatante la fait voyager de l’Opéra-Comique au Théâtre des Champs-Élysées, de l’Opéra de Paris à la Scala de Milan. Anne Sinclair la recevra sur le plateau. Elle interprétera un extrait de La Traviata de Verdi.

Alex Vizorek : dans son one-man-show « Alex Vizorek est une œuvre d’art », avec lequel il a tourné dix ans, Alex Vizorek nous parlait d'art et de musique. Il viendra sur le plateau de “Fauteuils d'orchestre” raconter sa rencontre avec la musique classique.

Adélaïde Ferrière : Adélaïde Ferrière a reçu en 2017 la Victoire de la musique classique dans la catégorie révélation soliste instrumental. Un coup de projecteur sur sa discipline, généralement négligée des mélomanes et qui compte peu de têtes connues du grand public : la percussion classique. En plateau, elle viendra lever le voile sur cette famille d’instruments, en nous faisant une démonstration de chacun d’entre eux. Elle interprétera également une transcription pour marimba du Caprice n° 24 de Paganini.

Gautier Capuçon : il n’a même pas 40 ans et a déjà passé plus de trente-cinq ans avec un violoncelle entre les mains : Gautier Capuçon est connu dans le monde entier, joue avec les orchestres et les chefs les plus prestigieux ! En plateau, il viendra nous raconter son parcours et sa passion pour la transmission. Il nous présentera ses élèves et jouera avec eux une transcription pour 7 violoncelles du célèbre air d’opéra de Lakmé, de Delibes, « Le Duo des fleurs ». Il interprétera également l’Adagio d’Albinoni.

Philippe Geluck : il est essentiellement connu pour ses 14 millions d’albums vendus du Chat et ses participations aux émissions de Laurent Ruquier et Michel Drucker, mais on sait moins qu’il est aussi mélomane et même musicien ! Avec Anne Sinclair, il viendra parler de cet amour de la musique classique.

Jean-François Kahn : Jean-François Kahn, écrivain et fondateur de L’Événement du jeudi et Marianne, est un grand mélomane. Passionné d’opérettes et d’Offenbach, il sera en plateau pour nous transmettre sa passion.

Pierre Bleuse : ce chef d’orchestre français vient d’être nommé directeur musical de l’Orchestre symphonique d’Odense, au Danemark, et dirige régulièrement de très nombreux et prestigieux orchestres internationaux. Il nous racontera en quoi consiste exactement le métier de chef d’orchestre.