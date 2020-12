“La grande soirée de Soolking” à voir sur France 2 vendredi 18 décembre à 23:55

Vendredi 18 décembre, France 2 dédie une soirée à Soolking et aux artistes dont il est proche et propose à cette occasion un dispositif de diffusion unique.

Soolking a rassemblé autour de lui les artistes avec lesquels il a collaboré pour proposer aux téléspectateurs une soirée unique et leur permettre à distance de pouvoir se divertir.

Enregistré sur la scène du Casino de Paris sans public, ce programme propose un enchaînement musical de ses titres les plus connus ainsi que plusieurs exclusivités.

À travers une vingtaine de titres vous retrouverez les artistes suivants : Louane, Dadju, Dhurata Dora, L’Algérino, Naps, Fianso, Heuss L’Enfoiré, Sifax, Ibrahim Maalouf, Lynda, Alonzo, Franglish.

Il y interprétera entre autres ses plus gros tubes comme Zëmer (plus de 519 millions de vues) Guérilla (plus de 271 millions de vues) ou encore Meleğim (plus de 185 millions de vues), titre pour lequel Soolking et Dadju ont remporté l'Award de la meilleure Collaboration Francophone de l'année lors de la cérémonie des NRJ Music Awards 2020.

Mais également pour la première fois le titre Toute ma vie avec Louane, ainsi que beaucoup de ses feats (TRW, Déçu, Favela..)

L’artiste n’a pas souhaité uniquement proposer aux téléspectateurs un concert sans public mais partager un moment de fête depuis chez eux, entouré de ce casting inédit.

L’émission sera diffusée sur France 2 le vendredi 18 décembre à 23:55. Pour la première fois, un dispositif de diffusion unique sera mis en place. Les premiers titres de l’émission seront diffusés en avant-première à 22:00 sur la chaîne YouTube de Soolking, et seront accessibles mondialement.

L’émission sera ensuite disponible en intégralité sur la plateforme de France.tv et visible partout dans le monde afin de permettre au public de l’artiste de pouvoir la visionner.