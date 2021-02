“Incroyables transformations” : la nouvelle saison arrive sur M6 à partir du 1er mars

Trop excentriques, trop sexy ou avec un goût particulier ! Attendez-vous à découvrir le pire dans la prochaine saison de “Incroyables transformations” diffusée sur M6 du lundi au vendredi à 17:25 à partir du 1er mars.

3 experts de la mode ont créé une agence pas comme les autres pour venir en aide à des clients qui se plaignent du look de… l’un de leurs proches ! Ces 3 experts mettent leur talent au service de tous leurs clients et font aussi appel à un chirurgien plasticien, Frédéric Lange, pour connaitre toutes les dernières techniques en matière de médecine esthétique.

Le coiffeur visagiste Nicolas Waldorf, la styliste Charla Carter et la nouvelle experte beauté Ludivine Aubourg voient chaque jour un défilé improbable et particulièrement drôle de clients qui se plaignent du look de l’un de leurs proches qu’il est urgent de changer ! Et quels looks : trop excentriques, trop sexy, avec un goût particulier et un peu trop prononcé ou au contraire sans le moindre goût ! Attendez-vous à découvrir le pire.

Mais pour nos experts, pas de soucis, car aucun look ne les arrête... En utilisant les techniques les plus modernes de chacune de leur spécialité et en ayant recours à la médecine esthétique, ils réalisent chaque jour d’incroyables transformations.

Pour cette nouvelle salve d’inédits, des personnalités ont également fait confiance à nos experts, parmi lesquelles : Fabienne Carat, Jean-Pascal Lacoste, Sophie Favier, Sloane, Benoît Dubois et bien d’autres