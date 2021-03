“Au spectacle chez soi” : « Noire » de Tania de Montaigne, vendredi 19 mars sur France 5

Dans le cadre de ses grandes soirées culture, France 5 proposera ce vendredi 19 mars à 20:50 dans “Au spectacle chez soi” la pièce de théâtre “Noire” d'après « Noire – La Vie méconnue de Claudette Colvin » de : Tania de Montaigne ».

« Prenez une profonde inspiration, soufflez, et suivez ma voix, désormais, vous êtes noir, un noir de l'Alabama dans les années cinquante. Vous voici en Alabama, capitale : Montgomery. Regardez-vous, votre corps change, vous êtes dans la peau et l'âme de Claudette Colvin, jeune fille de quinze ans sans histoire. Depuis toujours, vous savez qu’être noir ne donneaucun droit mais beaucoup de devoirs... ».

Avant Rosa Parks, en mars 1955, Claudette Colvin, jeune Noire d’Alabama, dit non : elle ne cède pas dans le bus sa place à un Blanc.

Comme tous les jours, Claudette achète son ticket à l’avant du bus mais doit monter à l’arrière. Places réservées, sorte de bétaillère. À l’avant, ce sont les Blancs. Mais quand ils n’ont plus de place, les Noirs doivent céder les leurs, à l’arrière. C’est la loi. La gamine noire, quinze ans à Montgomery, Alabama, ce 2 mars 1955, refuse de laisser sa place. Claudette Colvin dit non. On l’arrête, elle imagine le pire. Viol, prison, lynchage. « Sale pute noire », disent les policiers. Malgré tout, Claudette plaide non coupable et attaque la ville en justice, c’est une première. On n’en fera pas un exemple pour autant. On attendra Rosa Parks, couturière à la peau plus claire, qui, neuf mois après Claudette fera le même geste, bientôt soutenue par le jeune Martin Luther King. L’histoire est en marche. Claudette Colvin a tout permis, mais elle est celle qu’on a oubliée.

Écrivaine, chanteuse, chroniqueuse, Tania de Montaigne s’empare de son propre texte. Elle fait entrer son auditoire dans la peau de son héroïne. On avance dans la nuit de Montgomery, on revit l’année 1955, histoire récente.

Publiée soixante ans après les faits par Grasset, lauréate du prix Simone Veil 2015, la biographie revient sur une période contemporaine où le Noir était une race inférieure, a fortiori si c’était une femme.

Documents en fond de scène, photos d’archives, voix et témoignages, la mise en scène de Stéphane Foenkinos, co-réalisateur ave son frère David au cinéma de Jalouse, redonne la parole à Claudette Colvin qui vit encore aujourd’hui aux États-Unis ; elle a 79 ans.