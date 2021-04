C'est sous le soleil de Marrakech que Catalia a décidé de convoquer pour la première fois la famille du Reste Du Monde. Ensemble, ils n'auront qu'un objectif : prouver qu'ils peuvent devenir une véritable famille, être plus forts et solidaires que jamais pour impressionner les Marseillais lors de la compétition qui les opposera cet été !

Mais avant d’en arriver là, le chemin est encore long et semé d’obstacles... Et le Reste du Monde ne va pas tarder à le découvrir !

Pour leur apprendre à se dépasser et à être combatifs, chaque semaine le Reste du Monde sera mis à l’épreuve. Après avoir profité de plusieurs trainings dans la semaine, les membres de la famille du Reste du Monde devront passer des évaluations sportives, intellectuelles et professionnelles.

À la fin de ces évaluations, Catalia leur annoncera le classement général de la semaine et seuls les deux meilleures filles et les deux meilleurs garçons pourront prétendre au poste très convoité de Chef de Famille lors de la grande cérémonie des votes ! Mais si être Chef De Famille est un honneur, c’est aussi une lourde responsabilité : les Chefs, à peine élus, auront la lourde tâche d’éliminer celui ou celle qu’ils estiment être « le maillon faible » de la famille... Un choix difficile à faire et qui peut leur attirer les foudres de leurs petits camarades mais qu’ils devront assumer !

Mais ce n'est pas tout...

Pour que le Reste Du Monde devienne une famille, ils vont également devoir apprendre à vivre ensemble et à être solidaires... Et commencer par accueillir de nouveaux arrivants sous leur toit que cela soit une bonne ou une mauvaise surprise...

Une nouvelle aventure explosive qui risque bien de bousculer le Reste Du Monde et qui peut à tout instant se transformer en véritable enfer... Ils ne devront rien lâcher car se battre pour y rester jusqu’au bout en vaut la peine !

À l’issue de cet entrainement intense, tous ceux qui auront eu la chance d’être nommés Chefs du Reste Du Monde durant l’aventure s’affronteront lors de l’Ultime Combat. À la fin de l’aventure, un dernier vote scellera le destin de la famille et seul l’un d’entre eux accédera au Graal : être sur la ligne de départ en tant que Chef de Famille du Reste Du Monde lors du grand affrontement qui les opposera aux Marseillais cet été ! Et rien n’est gagné d’avance : entre les blessures du passé, les trahisons, les règlements de compte... L’ambiance de ce training, pas tout à fait comme les autres, s’annonce électrique. Bien heureusement, Cupidon est lui aussi du voyage et compte bien faire vibrer les cœurs du Reste Du Monde à l’unisson...

L’amour et la stratégie feront-ils bon ménage ? Qui fera ses preuves et sera capable de s’imposer comme le chef de famille incontesté du Reste Du Monde ? Qui sera éliminé de l’aventure et n’aura pas son mot à dire ?

Jour après jour, du lundi au vendredi à 18:50 sur W9, vous allez vivre avec eux et partager leurs histoires !