“La Carte aux trésors” en Vendée, mercredi 12 mai sur France 3

Mercredi 12 mai à 21:05, Cyril Féraud vous donne rendez-vous sur France 3 pour un nouvel inédit de “La carte aux trésors” sur une zone de jeu qui s’étend du petit village de Bouin à la cité balnéaire de Saint-Jean-de-Monts, en passant par le marais breton vendéen et l’île d’Yeu.

Les 2 candidats, Flora et Matthieu, vont devoir résoudre des énigmes pour trouver le Trésor et s’élancer dans un jeu de piste géant qui les emmènera aux quatre coins du département, à la découverte des prairies humides du marais breton vendéen, un territoire unique, autrefois recouvert par la mer et qui a gardé de cette époque lointaine de mystérieux souvenirs.

Ils exploreront aussi les richesses de ces terres fertiles, entre l’Océan et le bocage, parcourues par des centaines de canaux d’eau salée, les « étiers », qui dessinent des paysages hors du commun.

Enfin, ils quitteront le continent pour partir à la rencontre des habitants de l’Île d’Yeu, là où les traditions les plus inattendues se perpétuent de génération en génération.