“300 chœurs chantent les plus belles chansons des comédies musicales” jeudi 30 septembre sur France 3

Jeudi 30 septembre à 21:05 sur France 3, les « 300 Chœurs » font leur rentrée en vous conviant à une grande soirée inédite dans laquelle des nombreux artistes français revisiteront les plus belles chansons des comédies musicales accompagnés des plus beaux chœurs français.

Pour l’occasion, redécouvrez les grands classiques des spectacles et films musicaux d’hier et d’aujourd’hui dans des versions spécialement arrangées pour l’émission : « Notre-Dame de Paris », « Starmania », « Émilie Jolie », « Roméo & Juliette », « La La Land », « Mozart, l’Opéra Roch », « Le Fantôme de l’Opéra », « Les Dix Commandements », « Sister Act », « Les Demoiselles de Rochefort », « Flashdance », etc.

Dans ce show exceptionnel présenté par les artistes eux-mêmes, retrouvez :

Nolwenn LEROY, Kendji GIRAC, Patrick BRUEL, LOUANE, Vincent NICLO, Julien CLERC, Sarah BRIGHTMAN, Pascal OBISPO, Barbara PRAVI, Daniel LEVI, Hélène SEGARA, Mickelangelo LOCONTE, VALENTINA, ANGGUN, Cécilia CARA, Damien SARGUE, Natasha ST-PIER, Dany BRILLANT, CARLA et beaucoup d’autres…

Comme toujours de nombreuses chorales seront au cœur de cette soirée :

L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE COMÉDIE MUSICALE, GOSPEL POUR 100 VOIX, LES CHŒURS DE FRANCE, LE CHŒUR C4, L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE DANSE, LE CHŒUR SYMPHONIQUE DE PARIS, MEET AND SING, LE CHŒUR DE PIERRE, VOICE2GETHER…

Rendez-vous le jeudi 30 septembre à 21:05 aux couleurs des plus belles comédies musicales.