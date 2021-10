“Mon maître est une célébrité” avec Cécile de Ménibus, samedi 6 novembre sur C8

Ils s’appellent Eden, Rio, Haïco, ou encore Superstar… Et ils ont un point commun : leurs maîtres sont des célébrités ! Stars du petit écran et des réseaux sociaux, ils sont tous fous de leurs petits compagnons de vie et vous donnent rendez-vous sur C8 samedi 6 novembre à 21:05.

Plongez dans leur intimité et découvrez la relation si particulière qu’ils entretiennent avec leurs chiens, leurs chats ou même…leurs rats. Des célébrités, plus attentionnées et bienveillantes que jamais, qui ne manquent pas

d’imagination pour occuper leurs compagnons à quatre pattes : cours d’éducation, spa, fête d’anniversaire, cours de yoga, shooting photo et même dj set.

Entre petites bêtises, gros fous rires, et moments de tendresse, ces animaux ne laissent pas une minute de répit à leurs maîtres.

Retrouvez Denitsa Ikonomova et son espiègle Shiba Inu Gimsy, Delphine Wespiser et son très attachant golden retriever Haïco, Dave et sa belle Clara, Julien Geloën et ses inséparables chatons bengal Bianca et Superstar, Christophe Licata et sa très dissipée shiba Nikita, Elsa Esnoult, son yorkshire Eden et ses trois rats, Priscilla Betti et son bulldog français Rio, Sophie Tapie et sa tribu canine constituée d’Elvis, de Patata et de Zazou, Guillaume Genton et ses chiens Donald, Minnie et Belle, Marty Early et Marble et Chester, et enfin Tanguy Toopet et Azote.