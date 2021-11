“NRJ Music Awards” samedi 20 novembre sur TF1 & NRJ : les artistes présents sur scène

TF1 et NRJ vous donnent rendez-vous samedi 20 novembre a 21:05 en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes pour la 23ème édition des “NRJ Music Awards” et dévoilent les premiers artistes confirmés qui seront présents sur scène.

Les “NRJ Music Awards”, événement musical de renommée mondiale, font leur grand retour sur la scène du Palais des Festivals de Cannes. TF1 et NRJ vous donnent rendez-vous samedi 20 novembre 2021 pour l’une des plus grandes cérémonies du monde : la 23ème édition des “NRJ Music Awards”, présentée par Nikos Aliagas, en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.

Les “NRJ Music Awards” réunissent tous les ans les plus grandes stars françaises et internationales à l’occasion de la seule cérémonie de remise de prix où les gagnants sont désignés par le public, et sont devenus le rendez-vous musical incontournable de l’année !

TF1 et NRJ ont annoncé la liste des nommés pour cette 23ème édition. Depuis le 11 octobre et jusqu’au 19 novembre 20h, le public peut voter pour ses artistes/titres préférés, sur nrj.fr et mytf1.fr une fois par jour, dans chacune des catégories.

Aujourd'hui, TF1 et NRJ Annoncent la présence exceptionnelle pour la première fois en prime time du groupe Américain Imagine Dragons aini que le retour, en exclusivité d'Adele.

Tous les artistes qui ont marqué l'année seront présents, parmi lesquels : Soprano, Clara Luciani, Amir, Amel Bent, Kendji Girac, Dadju, Hatik, Tayc, Grand corps malade, Louane, Jérémy Frérot...