“One night with Adele” vendredi 3 décembre sur TMC : concert événement & interview d'Adele

Vendredi 3 décembre à 21:15, TMC vous invite à une soirée exceptionnelle : une émission spéciale autour d'Adele à l'occasion de la sortie de son nouvel album.

Au programme de cette soirée, une performance live inoubliable avec ses plus grands succès et, pour la première fois, des titres inédits de son nouvel album "30". Cette émission événement comprendra également certains de ses plus grands succès.

La soirée se poursuivra avec une interview exclusive d'Adele par Oprah Winfrey depuis sa roseraie. Un entretien dans lequel la star reviendra sur son nouvel album, les histoires derrière les chansons, sa vie après son divorce, la perte de poids et l'éducation de son fils.

“One night with Adele”, une soirée spéciale à ne pas manquer vendredi 3 décembre à partir de 21:15 sur TMC.