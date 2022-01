“Les plus grands humoristes chez Sébastien” : les meilleurs sketches à revoir samedi 29 janvier sur C8

Samedi 29 janvier à 21:15, C8 replongera dans les archives des émissions de Patrick Sébastien pour en extraire les meilleurs sketch dans “Les plus grands humoristes chez Sébastien”.

Pendant 40 ans, Patrick Sébastien a accueilli dans toutes ses émissions à succès de très nombreux humoristes, leur offrant l’opportunité de jouer leurs sketches devant des millions de téléspectateurs.

Chaque samedi soir sur C8, vous allez replonger dans les archives de Patrick Sébastien pour en extraire les meilleurs sketches, interprétés par tous les plus grands humoristes d’hier et d’aujourd’hui.

“Les plus grands humoristes chez Sébastien”, votre nouveau rendez-vous 100% rire et bonne humeur, avec notamment Les Bodin’s, Les Chevaliers du Fiel, Jeff Panacloc, Noëlle Perna, Roland Magdane, Chevallier et Laspalès, Chantal Ladesou, Élie Semoun, Jean-Marie Bigard, Anne Roumanoff, Dany Boon, Claudia Tagbo, Nicolas Canteloup, Olivier de Benoist, Mathieu Madénian, Sellig, Didier Bénureau, Élisabeth Buffet…

Retrouvez également chaque semaine une caméra cachée de Laurent Baffie dans la rue, des imitations musicales de Michaël Gregorio ou de Véronic Dicaire, un live de Christelle Chollet et un sketch culte interprété par Les Inconnus, Élie Kakou, Jean Dujardin, Muriel Robin, Pierre Palmade ou Patrick Timist.