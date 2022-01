Symphonie pour la vie : Le Gala des Pièces jaunes aux Folies Gruss, vendredi 4 février sur France 3

Dans le cadre des Folies Gruss, Faustine Bollaert et Gautier Capuçon vous proposeront de découvrir vendredi 4 février à 21.10 sur France 3 un gala en soutien à la Fondation des Hôpitaux et à l’opération Pièces jaunes.

Dans le cadre magique des Folies Gruss, les artistes se sont réunis pour offrir aux téléspectateurs un gala exceptionnel en soutien à la Fondation des Hôpitaux et à l’opération Pièces jaunes.

C’est un spectacle unique que vous allez découvrir, présenté par Faustine Bollaert et Gautier Capuçon ! En effet, pour cette édition de Symphonie pour la vie, l'art équestre et la voltige s'ajoutent à la musique avec l’Orchestre Lamoureux, dirigé par 4 chefs de renommée internationale, et les plus grands noms du classique et de la variété : Juliette Armanet, Daniel Auteuil, Natalie Dessay, Karine Deshayes, Philippe Jaroussky, Marc Lavoine, Nolwenn Leroy, Les Itinérantes, Clara Luciani, Laurent Naouri, Ofenbach, Pascal Obispo, Florent Pagny, Nicola Sirkis, Tayc, Frank Braley, Hugues Borsarello, Gautier Capuçon, Nicolas Dautricourt, Jérôme Ducros, Thomas Enhco, Nemanja Radulovic, Alexandre Tharaud et l'Orchestre Lamoureux et l'Orchestre à l'école, sous les directions d’Yvan Cassar, Johanna Malangré, Ariane Matiakh, Adrien Perruchon.

Symphonie pour la vie, c’est à l’origine une bande d’amis, des artistes classiques, qui se sont réunis pour enregistrer un disque au profit des soignants pendant le premier confinement au printemps 2020. Cette initiative a immédiatement été soutenue par France Télévisions avec une soirée spéciale enregistrée au Théâtre du Châtelet et diffusée en prime time sur France 3. Dans ce bel élan, 2021 a connu la seconde édition de ce projet à l'Opéra-Comique et en 2022, pour la troisième année consécutive. Symphonie pour la vie s'associe à la Fondation des hôpitaux, présidée par Brigitte Macron, et les artistes à l'origine du projet sont rejoints par de nouveaux venus qui s'impliquent tous avec l'envie de soutenir cette initiative !

Ils évolueront sur la piste des Folies Gruss, accueillis par les artistes de la Compagnie Alexis Gruss dont les numéros ponctueront la soirée. La Compagnie Gruss est une merveilleuse histoire de famille de trois générations d'artistes équestres, aériens et musiciens, à jamais saltimbanques et résolument tournés vers l'avenir.

Et bien sûr, toute la soirée, des appels aux dons seront lancés par les artistes : les contributions de chacun permettant de changer le quotidien des enfants hospitalisés et de leurs familles. L'opération Pièces jaunes existe depuis plus de 30 ans maintenant, elle est à nouveau parrainée cette année par Didier Deschamps.

Depuis plus de 30 ans, l’opération Pièces Jaunes est le grand rendez-vous de la générosité de début d’année avec sa collecte emblématique et sa tirelire.

Pour améliorer la vie quotidienne des enfants, des adolescents et des jeunes adultes hospitalisés, la Fondation des Hôpitaux, à travers l’opération Pièces jaunes, subventionne chaque année de nombreux projets dans les hôpitaux publics français.

Depuis 1989, plus de 9 100 projets ont été financés sur tout le territoire : 90 maisons des ados, 2 900 chambres parents-enfants, 421 espaces de jeux, mais également des maisons des familles, des séjours thérapeutiques.

