“Affaire conclue” remonte le temps, mardi 25 janvier sur France 2 avec Sophie Davant (vidéo)

Mardi 25 janvier à 21:10 sur France 2, Sophie Davant et toute l’équipe d’“Affaire conclue” vont remonter le temps grâce à des objets toujours plus incroyables !

Pour cette soirée exceptionnelle, chaque objet sera expertisé en même temps par deux de nos commissaires priseurs et mis en scène dans un décor d’époque différent, selon plusieurs thématiques :

Années 70

Atelier d’artiste

Second Empire

Cabinet de curiosité

Loft années 80.

Harold Hessel, Énora Alix, Yves Cosqueric et Delphine Fremaux-Lejeune vous feront découvrir les secrets que referment ces objets.

Un requin-tigre en résine long de 2,5 m, un gisant du XVIe siècle, un escalier signé Roger Tallon des années 60, un bronze monumental de 1,70 m d’Arman, un salon Harcourt et Paulin, une guitare électrique Fender Telecaster ayant appartenu à Johnny Hallyday…

Voici quelques-uns des objets d’exception que vous ne pourrez découvrir que sur le plateau d’Affaire conclue.

Alors quel objet aura le plus de succès ? Des records de vente seront-ils battus ? Qui de nos fidèles acheteuses et acheteurs Diane Châtelet, Caroline Margeridon, Aurore Morisse, Anne-Catherine Verwaerde, Clément Anger, Damien Tison, François Cases-Bardina renchérira le plus et remportera la mise ?

Mais ce n’est pas la seule surprise que vous réserve ce prime, puisque Sophie Davant et les commissaires priseurs d’Affaire conclue seront costumés !

Et juste derrière ce prime exceptionnel et pour la quatrième fois, Sophie et Harold Hessel poursuivront leur voyage chez d’incroyables collectionneurs, ces personnes qui ne cherchent surtout pas à vendre mais plutôt à accumuler.

En France, plus de 39 % de la population collectionne.

Sophie et son acolyte, Harold, partiront une fois de plus sillonner les routes de France et de Suisse à la rencontre de collectionneurs que rien n’arrête.

Du nord au sud et d’est en ouest, ils vont aller découvrir des collections plus étonnantes les unes que les autres.

