“Le grand échiquier” de retour le 1er juillet sur France 3 : les invités de Claire Chazal

Vendredi 1er juillet à 21:10, France 3 diffusera un nouveau numéro du “Grand échiquier” dans lequel Claire Chazal célèbrera le rayonnement culturel français en compagnie de ses invités.

Nous retrouvons Claire Chazal pour ce “Grand échiquier” consacré à l'excellence culturelle française, cette fameuse exception qui confère à notre pays une place particulière dans le monde grâce à sa tradition, son histoire, son patrimoine et cette richesse artistique qui rayonnent depuis toujours.

Pour décliner le beau thème de la culture, nous débuterons la soirée avec la bande originale du film Le grand blond avec une chaussure noire d'Yves Robert. Une composition que l'on doit à l'immense Vladimir Cosma et que Renaud Capuçon interprétera avec l'orchestre du Grand échiquier dirigé par Nicolas Giraud et la violoniste, Anne Gravoin.

Ils nous accompagneront tout au long de l'émission.

Claire Chazal évoquera la culture, notre richesse commune, avec des artistes de renom, des représentants des grandes institutions culturelles et l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, qui partagera avec nous ses coups de cœur, ses découvertes, ses admirations, notamment en matière d'arts plastiques, de peinture et de littérature. Il les a rassemblés dans un ouvrage intitulé Promenades.

Toute la soirée, il sera entourés d'artistes reflétant notre grande diversité culturelle :

Marc Lavoine, Renaud Capuçon, Elsa Zylberstein, le danseur François Alu et le chorégraphe Rachid Ouramdane, le peintre et créateur de mode Jean-Charles de Castelbajac, le grand chef Guy Savoy, mais aussi la directrice du Louvre Laurence des Cars, le critique d'art Hector Obalk, les académiciens Hélène Carrère d'Encausse et Jean-Marie Rouart, la romancière Karine Tuil (prix Goncourt des lycéens), le baryton Anas Seguin, sans oublier les chanteurs Abd al Malik, Barbara Pravi et China Moses... Et enfin Carla Bruni qui vient de fêter les 20 ans de son premier album.

Le temps d’une soirée, “Le grand échiquier” devient la plus grande salle de spectacle de France.