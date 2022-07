“La vie secrète des chansons” : « Voyage, voyage », vendredi 22 juillet sur France 3

Vendredi 22 juillet à 23:30, France 3 vous proposera de suivre un nouveau volet inédit de la collection “La vie secrète des chansons” avec André Manoukian : « Voyage, voyage ».

Vendredi soir dans “La vie secrète des chansons”, André Manoukian va vous raconter l'histoire de ces mélodies qui nous font voyager au bout du monde.

Etats-Unis, Egypte, Mali, Burundi … Les artistes sont nombreux à chanter des villes ou des contrées lointaines.

Souvenez-vous de Line Renaud et de sa "Cabane au Canada" ou encore du duo Amadou et Mariam et de leur ode à Bamako : "Beaux Dimanches".

Pour certains, ces chansons sont une façon de rendre hommage aux souvenirs de leur jeunesse à l'instar de Gaël Faye avec "Petit Pays", de Maxime Le Forestier et "San Francisco" ou encore de Dalida lorsqu'elle interprète "Salma Ya Salama".

Des titres, tel "New York, New York" chanté par Franck Sinatra ou encore "Bruxelles" du groupe Boulevard des Airs qui sont devenus, parfois malgré eux, de véritables hymnes !

Alors accrochez-vous, c'est parti pour un tour du monde en chansons.