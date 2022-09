“Mask Singer” : Dalmatien était... Christelle Chollet ! Regardez son démasquage (vidéo)

Mardi 13 septembre à partir de 21:10, Camille Combal vous a proposé de suivre sur TF1 le quatrième numéro de la 4ème saison de “Mask Singer” au cours duquel Dalmatien a été démasqué.

Entre Chevalier, Ours (nouveau personnage) et Dalmatien, qui va être sauvé du public et de des enquêteurs ?

Chevalier et Ours continuent l'aventure, ce qui envoie au démasquage Dalmatien ! Ours a fonc encore une opportunité de convaincre le jury d'enquêteurs d'intégrer définitivement l'émission...

Ce soir dans Mask Singer, Dalmatien va révéler sa véritable identité aux yeux de la France entière. À l'unanimité nos enquêteurs pensaient à Christelle Chollet et ils avaient raison !

Extrait de Mask Singer du mardi 13 septembre 2022, le démasquage de Dalmatien.