“La fête de la chanson française” : l'édition 2022 diffusée sur France 3 mardi 29 novembre, les artistes présents

Mardi 29 novembre 2022 à partir de 21:10, France 3 diffusera l'édition 2022 de “La fête de la chanson française”, une soirée-événement depuis le Palais des Congrès avec les grands noms de la scène française orchestrée par Laury Thilleman et André Manoukian.

On a tous en nous une chanson liée à l’enfance, à la première rencontre, au premier baiser, une chanson pour rire et une pour pleurer. “La fête de la chanson française” célèbre ces chansons-souvenirs qui nous font tous vibrer.

Laury Thilleman, accompagnée d’André́ Manoukian au piano, vous invite à une soirée de fête autour des chansons de nos vies.

Les plus grands artistes de la scène musicale française se retrouvent pour des moments uniques de musique, des rencontres, des impros, des duos et des reprises inoubliables. Cette année, une nouveauté puisque les artistes partagent leur plaisir, leur trac et leurs émotions avec le public lors des répétitions et dans les coulisses de l’émission.

Au programme de cette soirée de fête, il y aura notamment :

Une ouverture inédite avec la présence exceptionnelle de Michel Polnareff.

Un moment de fête autour de Kendji Girac et ses amis guitaristes.

Une surprise émouvante pour Zazie.

Des séquences musicales exclusives avec Benjamin Biolay, Grand Corps Malade et Juliette Armanet.

Un hommage à Charles Aznavour à l’occasion du 5e anniversaire de sa disparition.

Des découvertes musicales avec Adé, Emma Peters, Santa…

Et bien sûr les anecdotes incontournables d’André Manoukian !

Ils seront là aussi : Kad Merad, Slimane, Amir, Matt Pokora, Amel Bent, Marc Lavoine, Ben Mazué, Jenifer, Patrick Bruel, Soprano, Gaël Faye, Christophe Willem, Tété…

A 23:25 la fête se poursuivra avec “La fête de la chanson française, la suite” grâce à la présence de nombreux autres artistes qui viendront célébrer la musique.