“Taratata 100 % live” : nouvel inédit vendredi 16 décembre 2022 sur France 2, les invités de Nagui

Vendredi 16 décembre 2022 à 23:00 sur France 2, Nagui recevra dans ce “Taratata 100 % live” inédit des artistes d'univers musicaux différents, ils nous offriront des moments rares à la télévision.

Après vingt-cinq ans de carrière, le groupe rock Louise Attaque nous présentera son nouvel album, Planète Terre, dont il chantera « Sortir de l’ordinaire » et « La Frousse », avant son titre culte « J’t’emmène au vent », de son premier disque éponyme.

Louise Attaque invitera -M- pour interpréter « Encore et encore » de Francis Cabrel.

Alors que Rêvalité augmentée, la réédition de son album, sort le jour même de l’émission, -M- sera accompagné par Gail Ann Dorsey, bassiste américaine ayant collaboré avec David Bowie. Ensemble, ils joueront « À toi » de Joe Dassin.

Juliette Armanet embrasera la scène avec « Flamme », extrait de son dernier album Brûler le feu 2 sorti le 4 novembre dernier. L’artiste sera rejointe par -M- pour interpréter une ballade d’Alain Souchon, « Banale Song ».

Enfin, Larkin Poe, le duo rock révélation de l’année aux sonorités blues composé des sœurs Rebecca et Megan Lovell, jouera « Georgia Off My Mind », un morceau du dernier album Blood Harmony. Elles performeront aussi sur « Old Time Rock & Roll » de Bob Seger.

De l’émotion et de la musique en live : dans votre rendez-vous musical Taratata et nulle part ailleurs, vous retrouverez des performances acoustiques inédites et les confidences des invités sur le coin talk avec Nagui.