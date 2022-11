“Prodiges” : la 9ème saison diffusée sur France 2 à partir du jeudi 22 décembre 2022

C'est un événement incontournable des fêtes de fin d'année, un moment rempli d'émotions dans un écrin aux couleurs de Noël. “Prodiges” sera de retour sur France 2 jeudi 22 décembre à 21:10 pour « Le grand bal de Noël ».

Pour cette 9ème saison, nous retrouvons Faustine Bollaert et notre jury d’exception : la chorégraphe et danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla, le célèbre violoncelliste Gautier Capuçon et Julie Fuchs, la soprano aux trois Victoires de la musique classique.

Au cours de cette soirée événement, parrainée par Le Crédit Mutuel, 15 jeunes virtuoses âgés de 9 à 16 ans se produiront sur scène et feront découvrir au jury ainsi qu’au public leur talent parmi le chant, la danse et la pratique d’un instrument de musique.

La cheffe d’orchestre Zahia Ziouani accompagnera les jeunes talents avec son orchestre Divertimento.

À l’issue de ce magnifique Grand bal de Noël, le jury délibérera pour sélectionner les trois meilleurs prodiges dans chacune de leur catégorie.