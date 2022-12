“Vendredi tout est permis” spéciale « Noël » vendredi 16 décembre 2022 sur TF1, les invités d'Arthur

Vendredi 16 décembre 2022 à partir de 21:10, Arthur vous proposera sur TF1 une soirée spéciale et inédite de “Vendredi tout est permis” avec deux numéros inédits.

21:10 “Vendredi tout est permis” Spéciale « Noël »

Pour les fêtes, Arthur vous propose une soirée exceptionnelle de “Vendredi tout est permis” entouré de Iris Mittenaere, Booder, Inès Vandamme, Florent Peyre, Chris Marques, Virginie Hocq, Cartman, Crédeville, Anaïs Grangerac, Bruno Guillon, Christophe Beaugrand, Adil Rami, Issa Doumbia et Tayc.

Au programme : les épreuves cultes de VTEP parmi lesquelles « Le quizz imitateur », « Le dernier mot », « Photomime », « Articule à la chaîne », « ABC song »…

Une soirée unique placée sous le signe de la joie et des fous rires. Et, n’oubliez pas… C’est Noël, et à Noël tout est permis !

00:50 “Vendredi tout est permis”

Dans ce second numéro inédit, Arthur est entouré de Roman Doduik, Camille Cerf, Clara Morgane, Baptiste Giabiconi, Tareek, Edgar-Yves et Jhon Rachid.

Cette joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis de l'émission : « Le dernier mot », « VTEP chef », « Lets dance », « Photomime », « Pita challenge », « Achille le magicien » et « ABC Story ».