"Le Gala des Pièces jaunes" : Concert événement sur France 2 mardi 28 janvier 2023

À l'occasion de l'opération Pièces jaunes, France Télévisions s'associe à la Fondation des Hôpitaux pour proposer la première édition du concert événement "Le Gala des Pièces jaunes" qui sera diffusée sur France 2 samedi 28 janvier 2023 à 21:10.

"Le Gala des Pièces jaunes" proposera une affiche exceptionnelle au Zénith de Paris. Le concert réunira pour la première fois des artistes comme Blackpink, Pharrell Williams, Mika…

Pour "Le Gala des Pièces jaunes", des artistes incontournables de la scène française et internationale se mobilisent pour lever des fonds et améliorer le cadre de vie des enfants et adolescents hospitalisés ou en souffrance. Réunis autour d'une belle cause au Zénith de Paris, ils nous offriront un spectacle unique fait de moments forts et de collaborations inattendues.

Sur scène, Blackpink, Pharrell Williams, Mika, Pascal Obispo, Vianney, Gautier Capuçon, Khatia Buniatishvili, Daniel Lozakovich... seront accompagnés d'un orchestre symphonique créé spécialement pour l'occasion.

Stars internationales de la variété et du classique s'engagent ensemble pour créer des moments d’émotion inoubliables tout au long de la soirée et faire de ce Gala des Pièces jaunes un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !

À qui servent les Pièces jaunes ?

Depuis trente-quatre ans, l’opération Pièces jaunes est le grand rendez-vous de la générosité de début d’année avec son emblématique tirelire. Grâce à l'opération Pièces jaunes, la Fondation des Hôpitaux soutient des milliers de projets dans les établissements de santé pédiatrique publics et privés à but non lucratif. Cette année, un accent particulier sera mis sur le bien-être psychologique des jeunes, via un soutien renforcé aux Maisons des adolescents.

Une campagne marquée par le retour de la tirelire

La campagne Pièces jaunes prendra place cette année du 11 janvier au 4 février 2023 avec le retour de la tirelire, absente en 2021 en raison du contexte sanitaire et remplacée en 2022 par une tirelire à confectionner soi-même. 2023 marque le grand retour de la tirelire en carton.

Une collecte également digitale

Depuis Pièces jaunes 2021, l’opération 100 % en ligne a prouvé l’importance du digital dans le dispositif de collecte. Pour l’édition 2023, la Fondation des Hôpitaux continue dans ce sens et amplifie ce dispositif :

Le don par SMS : envoyez DON au 92 111 – don de 5 € sur facture opérateur mobile, Bouygues, Free, Orange et SFR

Le don en ligne sur piecesjaunes.fr

L’arrondi en caisse dans les magasins partenaires.

Le développement des cagnottes en ligne pour favoriser les mobilisations de groupe et en local.

Rendez-vous sur : macollecte.piecesjaunes.fr/pj