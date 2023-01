"Samedi d'en rire, la quotidienne" à partir du 30 janvier 2023 sur France 3 avec Jean-Luc Lemoine

À partir du 30 janvier 2023, retrouvez du lundi au vendredi à 20:20 Jean-Luc Lemoine et ses acolytes, pour toujours plus d'humour, de musique et de souvenirs, dans la version quotidienne de "Samedi d'en rire".

Le meilleur de "Samedi d'en rire" s'écrit aussi tous les soirs, du lundi au vendredi avec Jean-Luc Lemoine et ses acolytes. Dans une ambiance toujours aussi chaleureuse et conviviale, ils nous font revivre les moments cultes de l’humour et les tubes légendaires qui ont rythmé nos vies, tout en nous faisant jouer. Chaque soir, Jean-Luc Lemoine sera accompagné de ses fidèles chroniqueurs : Nadège Beausson-Diagne, avec sa repartie et son esprit pétillant, distille sa bonne humeur. Marc Toesca, notre « Monsieur Musique », retrace la carrière de nos plus grands chanteurs, il nous raconte aussi ses meilleurs souvenirs d'artistes et ses plus belles anecdotes. Yoann Riou, quant à lui, porte un regard candide, teinté de bonne humeur et de bienveillance, sur ces années-là. Au programme de "Samedi d'en rire, la quotidienne" : toujours plus d’humour, de musique et de souvenirs !