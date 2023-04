Théâtre : "Le petit coiffeur" sur France 5 vendredi 21 avril 2023 - Vidéo

Dans le cadre de la semaine « Coups de théâtre » sur France Télévisions, France 5 diffusera vendredi 21 avril 2023 à 21:10 la pièce inédite "Le petit coiffeur" écrite et mise en scène par Jean-Philippe Daguerre.

L'histoire en quelques lignes...

Août 1944 : Chartres vient tout juste d’être libérée de l’Occupation allemande. Dans la famille Giraud, on est coiffeur de père en fils, et c’est donc Pierre qui a dû reprendre le salon-hommes de son père, mort dans un camp de travail un an plus tôt.

Marie, sa mère, héroïne de la Résistance française, s’occupe quant à elle du salon-femmes, mais se charge également de rabattre quelques clientes vers son fils, pour se prêter à une activité tout à fait particulière…

Tout est dans l’ordre des choses, jusqu’à ce que Lise entre dans leur vie.

Avec : Félix Beauperin, Arnaud Dupont, Brigitte Faure, Romain Lagarde, Charlotte Matzneff.

Cette pièce a été captée pour la télévision par François Hanss depuis le Théâtre Alexandre Dumas à Saint-Germain-en-Laye.