"Top Chef" : 12ème épisode mercredi 17 mai 2023 sur M6, voici les épreuves qui attendent les candidats

Mercredi 17 mai 2023, Stéphane Rotenberg vous proposera de suivre sur M6 le 12ème épisode de la 14ème saison de "Top Chef", le le plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels.

Pour cette 12ème semaine du concours, Top Chef casse les codes et laisse place à la créativité sans limite !

Partout dans le monde, des chefs s’amusent en proposant des façons de déguster totalement innovantes, avec pour but d’offrir une vraie expérience au service des goûts et des textures. Qu’ils s’agissent de révolutionner le traditionnel entrée-plat-dessert au moment de la dégustation, de créer de véritables shows culinaires ou encore de provoquer les clients à travers des assiettes toujours plus engagées ou impactantes, la cuisine est un terrain de jeux sans limite !

Alors, cette semaine dans Top Chef, tout est permis

Épreuve qualificative

Les candidats vont accueillir une des légendes de la gastronomie mondiale, l’un des chefs pâtissiers les plus créatifs du moment : Jordi Roca. Il dirige son restaurant trois étoiles “El Celler de Can Roca” avec ses deux frères. Élu “Meilleur restaurant du monde” à plusieurs reprises, il détient dorénavant le titre de “Best of the Best” au 50 Best.

Les candidats auront non seulement l’immense privilège d’être jugé par ce chef de renom, mais ils vont également déguster l’une de ses assiettes les plus incroyables : “Rainy forest”. Une véritable expérience culinaire les attend puisque ce plat a la particularité de prendre forme seul, devant les convives, notamment à partir d’un nuage qui vole au-dessus de la table avant de se poser dans l’assiette... C’est l’un des plats les plus créatifs du moment et c’est sur ce thème que le chef Roca va les challenger.

Les candidats vont devoir pousser leur créativité pour lui faire vivre une véritable expérience culinaire ; à eux d’imaginer une dégustation inédite, qui percute, bouleverse ou affole les sens ! Tout est possible cette semaine !

Épreuve éliminatoire

Les candidats qui n’auront pas convaincu Jordi Roca se retrouveront en épreuve éliminatoire où ils devront se battre pour conserver leur place dans le concours. Et la tâche s’annonce difficile puisqu’ils vont être challengés par l’un des candidats les plus créatifs que le concours Top Chef ait connu : Adrien Cachot, finaliste de la saison 11 et élu “Jeune Talent Gault&Millau”. Lors de la finale de Top Chef, il avait créé un dessert engagé dont tous se souviennent : la chocologie. Ce dessert au chocolat, au visuel de gobelet en plastique, dénonçait l’usage excessif du plastique et plus globalement la pollution.

C’est sur ce thème qu’Adrien va challenger les candidats en leur demandant de mettre en scène une cause qui leur tient à cœur à travers une assiette créative et engagée.

Quel sujet les candidats défendront-ils aujourd’hui ? Parviendront-ils à surprendre ou émouvoir Adrien Cachot ? L’enjeu est de taille car l’un d’eux quittera définitivement le concours à l’issue de cette épreuve.

En seconde partie de soirée

"Top Chef" : La brigade cachée

Après trois victoires de suite, Hélène Darroze se lance un défi avec "La brigade cachée" : remporter le concours avec un candidat précédemment éliminé.

Au fil des épisodes, le candidat sortant affrontera le candidat qui a été éliminé la semaine précédente. Le dernier en lice gagnera la fameuse manchette de la brigade rouge d’Hélène Darroze et ensemble, ils intègreront le concours en quart de finale.