"Les 30 ans du TOP 50" à revoir sur W9 jeudi 3 août 2023 : les artistes sur scène

Jeudi 3 août 2023 à 21:10, W9 vous proposera de voir ou de revoir les deux émissions spéciales consacrées aux 30 ans du Top 50 avec Karine le Marchand, Jérôme Anthony, Alex Goude, Faustine Bollaert et Guillaume Pley.

Dans ces deux émissions exceptionnelles, enregistrées en public au Palais du Sports de Paris, et placées sous le signe de la fête, de la bonne humeur et de la nostalgie.

Tout au long de la soirée, vous allez découvrir les chansons qui ont fait le plus danser depuis la création du célèbre classement.

Sur scène, une cinquantaine d'artistes d'hier et d'aujourd'hui chanteront leurs plus grands succès ou reprendront les tubes ayant marqué le Top 50 depuis 30 ans : Jimmy Somerville, Sabrina, Nadiya, Bananarama, Samantha Fox, Haddaway, Native, François Feldman & Joniece Jamison, World's Apart, Partenaire Particulier, David Carreira, Herbert Léonard, When We Were Young, Tina Charles, Tenny, Boris, Magic System, Emile et Images, Patrick Hernandez, Evelyn Thomas, Black M, Camille Lou, Jean-Pierre Morgand, Corona, Vincent Niclo, Kazero, La Compagnie Créole, Imagination, Hermes House Band, Gilbert Montagne, Phil Barney, Anggun, Richard Sanderson, Réné La Taupe, Jean-Pierre Mader, Eric Moréna et beaucoup d'autres !