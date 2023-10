Après avoir parcouru les routes cet été de festival en festival, Gérard Lanvin fait halte au Havre pour nous proposer un live musical inédit, aux côtés de son fils.

C'est au Magic Mirrors du Havre, dans un écrin de velours rouge et des lumières si particulières, que Gérard Lanvin accompagné de son fils Manu ont pu confectionner leur premier spectacle musical issu de l'album Ici-bas.

Aujourd’hui, Culturebox dévoile l’intégralité de cette captation live, le résultat d'une semaine de travail en équipe, en famille et avec la participation d'Abd Al Malik qui fait la surprise de venir partager un duo.

Les amigos, c'est dans ce Magic Mirrors qui nous a accueilli avec tant de générosité et d'écoute motivante que nous avons pu mettre en forme notre premier spectacle et en faire une captation live nous permettant ainsi de l'immortaliser et de vous le proposer aujourd'hui sur Culturebox. Cette captation vient ponctuer le premier volet de notre tournée “Ici-bas”, si heureuse, puisque tant d'entre vous sont déjà venus nous écouter et nous applaudir sur les festivals d'été et que d'autres viendront j'en suis sûr nous rejoindre sur la tournée d'automne. Alors, à très vite pour la suite, pour ce partage émotionnel et vibrant. Et comme disait l'autre : On the road again !

Gérard Lanvin