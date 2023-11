"Fauteuil d'orchestre" avec Nemanja Radulović sur France 5 vendredi 10 novembre 2023 - Vidéo

Depuis le Théâtre des Champs-Élysées, Anne Sinclair reçoit des artistes exceptionnels pour célébrer l'art lyrique dans un nouveau numéro de "Fauteuil d'orchestre" diffusé sur France 5 vendredi 10 novembre 2023 à partir de 21:05.

Anne Sinclair recevra l’un des meilleurs violonistes au monde : Nemanja Radulović. Musicien franco-serbe dont la notoriété dépasse largement le cercle de la musique classique, son charisme et sa générosité attirent un large public à travers le monde. Il nous parlera de son histoire et de son parcours et partagera avec nous sa passion de la musique.

Et comme le veut la tradition dans Fauteuils d’orchestre, il sera rejoint tout au long de la soirée par des artistes qui lui sont chers, aux magnifiques talents : la soprano Patricia Petibon et le ténor Cyrille Dubois, Yvan Cassar, les musiciens de son ensemble Les Trilles du Diable, ainsi que ses élèves de l’Académie Jaroussky : Diana Cooper au piano, Thomas Briant au violon, Léo Ispir au violoncelle.

Pour clore cette soirée, Nemanja Radulović et ses invités nous offriront un concert unique et exclusif, accompagnés par l’Orchestre national de France sous la direction de Cristian Macelaru.

Ce numéro a été enregistré le 7 mai 2023 au Théâtre des Champs-Élysées à Paris.