"Le meilleur Pâtissier" mercredi 15 novembre 2023 sur M6 : « Le bon, la brute et les gourmands » - Vidéo

Mercredi 15 novembre 2023 à 21:10, M6 diffusera le 10ème épisode de la 12ème saison du "Meilleur Pâtissier". Le thème de la semaine sera : « Le bon, la brute et les gourmands ».

Nos 6 pâtissiers amateurs partent à la conquête de l’Ouest ! Un western pâtissier qui va être riche en rebondissements. Pour la première fois, nos shérifs de la pâtisserie vont pouvoir goûter le gateau de Mercotte ! À eux de viser juste car ils devront reconnaitre les saveurs et choisir les bons ingrédients qui leur permettront de le reproduire à la lettre !

Et ils ne sont pas au bout de leurs surprises puisqu’un pâtisser éliminé, le vainqueur de la cuisine secrète, fera son grand retour sous la tente ! Lequel d’entre eux réintègrera le plus gourmand des saloons et qui remportera le tablier bleu ?

Le défi de Cyril Le brownie

Nos pâtissiers n’auront qu’une heure pour revisiter ce dessert préféré des Français, venu tout droit du Far-West ! À eux de rendre ce dessert familial gourmand et digne des plus grands desserts de palace.

L’épreuve technique surprise Le Texas tornado cake

Afin de reproduire ce gâteau tout droit venu du Texas, nos pâtissiers devront déguster une bouchée du gâteau pour reconnaître les saveurs et choisir leurs ingrédients. Attention à bien "déguster" la recette !

L’épreuve créative

Nos pâtissiers amateurs devront réaliser un gâteau trompe-l’œil western ! Fer à cheval, cactus, calèche… Ils se transformeront en cow-boy d’un jour pour impressionner le jury.

Avec le chef Sébastien Bouillet. Lequel de nos pâtissiers amateurs réussira à obtenir son coup de cœur ?