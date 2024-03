"SOS Garage" à La Bonneville-sur-Iton avec Vincent Lagaf' mercredi 6 mars 2024 sur RMC Découverte - Vidéo

Vincent Lagaf' et Thierry Muscat vous donnent rendez-vous mercredi 6 mars 2024 à 21:10 sur RMC Découverte. Dans cet inédit de "SOS Garage", ils vont intervenir à La Bonneville-sur-Iton en Normandie..

Yvon, 34 ans, passionné d'automobile depuis sa tendre enfance est le roi de la débrouille ! Ce normand autodidacte tient sa passion de son père (décédé alors qu'il était adolescent) et de son beau-père qui étaient tous deux militaires et mécaniciens.

Il y a 3 ans, il achète avec Marine sa compagne un ancien garage mais à peine installé, celle-ci tombe enceinte et ils doivent quitter leur logement. Yvon décide alors d'aménager les bureaux de l'atelier en duplex. 2 ans de travaux seront nécessaires pour y parvenir. 2 ans pendant lesquels il continue son activité de sellerie et de restauration de voitures vintage. Mais 2 ans qui ont laissé des traces dans le garage où l'encombrement lui empêche même d'utiliser son seul pont élévateur...

Très peu rentable, son atelier n'est plus fonctionnel, son outillage est obsolète et peu adapté, et cerise sur le gâteau, son garage ne bénéficie d'aucune visibilité.

Depuis le décès de son beau-père, qui travaillait avec lui et l'arrivée du petit Basilio il y a 7 mois, Yvon s'est totalement laissé déborder et ne trouve plus aucune motivation.

Vincent et Thierry vont devoir redonner de la motivation à Yvon et repenser son garage afin de lui permettre de rebondir.

Du rangement et un nouvel aménagement sont plus que nécessaire pour qu'il puisse travailler et accueillir ses clients dans un garage qu'il n'a jamais vraiment investi...