Drag Race France : la saison 3 débute le 31 mai 2024 sur france.tv et France 2

Le plus célèbre concours de drag-queens est de retour avec une saison 3 événement enrichie et une finale en public ! À suivre sur france.tv et chaque vendredi soir à 22:55 sur France 3 à partir du 31 mai 2024.

Après le succès de la première saison et la victoire de Paloma, c’était au tour de Keiona de remporter brillamment la saison 2023 de Drag Race France !

Drag Race France revient sur france.tv avec 10 nouvelles queens, des surprises et l’apparition de nouveaux défis !

Les MINIS et les MAXIS DEFIS, plus corsés que jamais, mettront à rude épreuve les talents artistiques et les nerfs de nos reines en mode, maquillage, danse, chant, comédie...

Et nouveauté cette saison : LE NICKYPHONE, le téléphone rose à paillettes de Nicky, qui sonnera à plusieurs reprises pour défier les Queens sur DES CHALLENGES « SURPRISE ».

Les Queens devront tout faire pour impressionner le jury avec leurs plus belles créations lors des DEFILES ICONIQUES en lien avec le thème du jour.

La terrible épreuve du LIPSYNC attendra les deux candidates en bas du classement, avec le départ de l’une d’elles après avoir tout donné sur scène.

Cette saison, nous ouvrirons les OLYMPIC QUEENS, un épisode clin d’œil aux Jeux Olympiques !

Et autre nouveauté : LE CADRE DE LA GAGNANTE. Chaque semaine, la photo de la Queen qui aura remporté le MAXI DÉFI sera exposée dans l’atelier… L’occasion pour les autres reines de se « prosterner » devant elle, comme le dit si bien Nicky !

Et des défis toujours plus créatifs et iconiques :

Le SNATCH GAME, parodie loufoque d’émission télé dans laquelle les reines offrent encore des moments hilarants avec leurs meilleures imitations de personnalités.



Le BALL, un challenge qui mixe créativité, rapidité et confection dans un temps très limité ! Les queens défilent devant le jury dans plusieurs looks différents en respectant les thèmes imposés… et, pour corser le tout, elles doivent confectionner en quelques heures une de leurs tenues en utilisant le matériel fourni dans l’atelier.



Le MAKEOVER CHALLENGE, les queens devront « mettre en drag » une personne n’en ayant jamais fait. Une occasion de partager leur art et d’en faire découvrir toutes les subtilités.



Le MUSIDRAG, une comédie musicale inédite interprétée par les Queens, qui rendra hommage cette année à une de nos icônes préférées.

Le TALON FAIBLE, parodie du célèbre jeu ! Deux défis créés et imaginés pour la version française et qui reviennent après le grand succès rencontré en saison 2.



Et une nouvelle création pour ouvrir la saison : Le CABARET, où les Queens doivent se transformer en véritables meneuses de revue, sur une musique originale qui dévoilera encore plus les Queens de la saison 3 !

​​Cette année encore, Y Paris offre à la prochaine Reine de France une couronne et un sceptre aux couleurs nationales, ornés de plus de 5 000 cristaux et perles.