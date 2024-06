Le concert « Apocalypse Calypso Tour » de Mika diffusé sur TMC vendredi 14 juin 2024 (vidéo)

À ne pas manquerr vendredi 14 juin 2024 à 21:25, la diffusion sur TMC du concert « Apocalypse Calypso Tour » de Mika capté à L'Accor Arena par François Goetghebeur pour Morgane Production.

Mika a achevé le 25 mars dernier son « Apocalypse Calypso Tour » dans un Accor Arena sold out, après 16 dates complètes à travers les Zéniths de l’hexagone et avec quelques records de fréquentation saisonniers comme le 1er mars à l’Arkéa de Bordeaux avec plus de 11 000 personnes.

Un show coloré et explosif comme seul Mika en a le secret qui met à l’honneur ses principaux tubes internationaux et français dont « C’est la vie » et « Jane Birkin » extraits de « Que ta tête fleurisse toujours », paru en décembre dernier.

Après la France le show a voyagé à travers l’Europe (Angleterre, Allemagne, Espagne, Belgique, Suisse, Pays Bas...).

Et la tournée de Mika continue également tout l’été à travers les festivals. Il a notamment ouvert la grande scène du Printemps de Bourges fin avril et enchaînera notamment à Solidays le 29 juin prochain jusqu’à Festival RTL2 Essonne en Scène le 30 aout.

Mika, la sensation pop de renommée internationale, captive le public avec son énergie contagieuse, ses performances dynamiques et sa voix émouvante.

Un concert événement à ne surtout pas manquer !

