Le concert d'Imagine Dragons au château de Chambord diffusé sur France 2 lundi 15 juillet 2024

Lundi 15 juillet 2024 à 23:50, France 2 diffusera le concert du groupe Imagine Dragons, le phénomène pop-rock, capté le 8 septembre dernier au château de Chambord.

Embarquez dans un lieu d'exception pour un concert unique du mythique groupe Imagine Dragons !

Imagine Dragons continue de redéfinir le monde de la musique au XXIe siècle ! En remplissant des stades et en créant des hymnes qui résonnent aux quatre coins du globe, Imagine Dragons bat sans cesse des records. Le groupe de Las Vegas, récompensé d’un GRAMMY Awards, et de 11 NRJ Music Awards, est là pour durer !

La musique d’Imagine Dragons met en avant la vulnérabilité de ses membres. Après avoir brouillé les frontières entre les genres musicaux et apporté leur musique dans les salles de concerts aux quatre coins du monde, l’intimité et l’honnêteté continuent à se dégager de leurs paroles. Au travers de textes aux inspirations variées, allant de l’amour au deuil en passant par des questions existentielles telles que la fin du monde, le groupe parvient à canaliser les angoisses et les émotions orageuses. Résultat : la magie opère et les foules se déchaînent au rythme des notes de Believer, Thunder ou Bones. Cette ouverture d’esprit explique en grande partie pourquoi leur musique a trouvé un écho auprès de millions de gens à travers le monde.

Cette fois-ci, le groupe s'est produit dans l'un des plus beau joyaux du patrimoine français : le château de Chambord.

Un moment hors du temps devant 30 000 spectateurs, à découvrir sur France 2 et france.tv.