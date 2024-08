Le concert des 30 ans de "Taratata" rediffusé sur France 2 jeudi 22 août 2024, les artistes sur scène (vidéo)

Jeudi 22 août 2024 à 23:35, France 2 vous proposera de revoir le concert des 30 ans de "Taratata" avec, sur la scène de La Défense Arena, plus de 80 artistes nationaux et internationaux qui se sont succèdés.

"Taratata", l’emblématique émission musicale du PAF, célèbre en taille XXL son 30e anniversaire dans la plus grande salle de concert d’Europe pour des instants magiques de pur live, pendant plus de 3 heures 30 !

Pour cette occasion très spéciale, plus de 80 artistes nationaux et internationaux ont répondu présents, 50 chansons interprétées, une scène de 1 000 mètres carrés à Paris La Défense Arena, plus de 30 musiciens et choristes, 40 000 personnes présentes dans le public…

Préparez-vous à vivre des tableaux mémorables, des performances remarquables et uniques, des reprises incontournables en duo, trio et plus encore, des rencontres inédites et inattendues, et de nombreuses surprises...

Pour fêter dignement ces 30 ans et mettre la musique à l’honneur comme toujours, Nagui a réuni les plus grandes stars de la chanson et les plus en vue pour un événement caritatif au bénéfice de la lutte contre le cancer* :

Seront sur scène : Adrien Gallo, Alain Chamfort, Amandine Bourgeois, Axel Bauer, Axelle Red, Bernard Lavilliers, Black M, Cali, Cats on Trees, Charlie Winston, Claire Keim, Dionysos, Ed Sheeran, Eddy de Pretto, Eddy Mitchell, Emma Peters, Féfé, Grand Corps Malade, Hervé, Hollysiz, Hoshi, Ibrahim Maalouf, Jain, Jean-Louis Aubert, Jeanne Added, Joyce Jonathan, Julie Zenatti, Julien Clerc, Juliette Armanet, Kimberose, La Grande Sophie, Laurent Voulzy, Louise Attaque, M, Marc Lavoine, Marie Flore, MC Solaar, Mentissa, Michel Jonasz, le génie du disco et du funk Nile Rodgers, Oli, Olivia Ruiz, Pascal Obispo, Patrick Bruel, Paul Personne, Pierre Guénard, Raphaël, Sandrine Kiberlain, Santa, Shaka Ponk, Sharleen Spiteri, Sheila, Skip The Use, Sly Johnson, Superbus, Suzane, Thomas Dutronc, Tryo, Véronique Sanson, Vianney, Vincent Delerm, Yaël Naim, Yarol Poupaud, Zazie, Zucchero.

Rendez-vous le vendredi 3 novembre à 21:10 sur France 2 pour fêter les 30 ans de "Taratata" et vivre une soirée musicale légendaire !

* L’intégralité de la recette sera reversée à la Fondation pour la Recherche médicale, afin de soutenir la lutte contre le cancer.

Les vidéos des répétitions