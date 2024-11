La grande fête du Téléthon samedi 30 novembre 2024 sur France 2 avec Sophie Davant, Nagui & Mika

Samedi 30 novembre 2024 à partir de 21:05, Sophie Davant, Nagui et Mika clôtureront en direct sur France 2 la 38ème édition du Téléthon.

Sophie Davant, Nagui et Mika se feront bâtisseurs de rêves et d’espoirs pour ceux qui attendent encore un traitement. Au programme de cette dernière ligne droite du Téléthon, des rencontres exceptionnelles et des moments forts.

Grâce aux dons des Français, la recherche avance, des traitements voient désormais le jour !

Ces héros de l’ombre seront mis en lumière. Ils seront accompagnés des malades pour qui le Téléthon a déjà tout changé.

Pour d’autres, le temps presse et il ne faut rien lâcher.

C’est le cas de Félicie, 14 ans, l’une de nos pétillantes ambassadrices. Mika est allé à sa rencontre pour lui redonner sourire et espoir. La légende du rugby, Antoine Dupont, sera également de la partie pour apporter force et soutien aux malades et leurs familles. Tout comme le médaillé paralympique de judo, Hélios Latchoumanaya. L’humoriste Philippe Caverivière a lui aussi donné de son temps en rencontrant Sacha, 8 ans, un autre de nos jeunes ambassadeurs.

La soirée se déroulera aussi bien sûr en musique… Des centaines de choristes bénévoles et partenaires uniront leurs voix aux côtés de nombreux artistes. Un karaoké géant et solidaire.

Au cœur de la Guinguette, les plus téméraires donneront de leurs muscles au travers de disciplines sportives insolites. Après l’effort, ils pourront se régaler grâce aux foodtrucks.

Laura Tenoudji animera la Grande Tombola du Téléthon. Depuis sa galerie, elle fera gagner des lots et des expériences d’exception aux plus chanceux. Plusieurs gagnants seront tirés au sort en direct.

Une soirée d’exception pour apporter sa pierre à l’édifice du Téléthon.