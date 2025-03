Nouveau numéro de "Taratata 100 % live" le 28 mars 2025 sur France 2, les invités de Nagui

Vendredi 28 mars 2025 à 22.50 sur France 2, Nagui vous proposera de découvrir un nouveau numéro de "Taratata 100%" live. Des duos, des reprises inédites, des confidences, de l'émotion et de la musique en live !

Pour ce nouveau numéro, Nagui réunit, comme à son habitude, des légendes et des révélations de la scène musicale française et internationale. Chaque artiste offrira des performances uniques, ponctuées de duos inédits et de moments exceptionnels.

Animé par Nagui, Taratata plonge les téléspectateurs dans un univers musical où se croisent collaborations inédites, duos surprises et prestations exclusives. L’émission met en lumière la richesse des genres musicaux contemporains à travers des échanges authentiques et des moments de complicité.

Les artistes, venus de tous horizons, s’uniront pour proposer des performances exceptionnelles. Une soirée qui redéfinit l’expérience musicale, entre découvertes et émotions partagées.

Au programme : Marc Lavoine, Ben Mazué, Imany, Styleto, Clou, Christopher Cross et Victor Solf.

Amoureux de musique, de découvertes artistiques et de rencontres inattendues, ne manquez pas ce rendez-vous !