"Le Grand Échiquier" spécial Charles Aznavour jeudi 29 mai 2025 sur France 2, les artistes présents

Jeudi 29 mai 2025 à 21:10, France 2 vous proposera une grande soirée consacrée à un monument de la chanson française présentée par Claire Chazal et André Manoukian.

France 2 propose une édition inédite et exceptionnelle du "Grand Échiquier", en hommage à Charles Aznavour, monument de la chanson française et ambassadeur culturel à travers le monde, qui fut même sacré « Entertainer of the Century » par CNN.

Présentée par Claire Chazal et André Manoukian depuis l’écrin prestigieux de l'Opéra Royal de Versailles, cette soirée racontera l’incroyable parcours de Charles Aznavour : son enfance, ses débuts difficiles, ses années auprès d’Édith Piaf, ses grands succès, ses engagements et l’héritage qu’il laisse à la chanson française.

Pour célébrer cet artiste majeur, une grande diversité de talents issus de la chanson, du lyrique, du jazz, du rap, de la musique classique et des arts du spectacle interpréteront son répertoire et rendront hommage à ses mélodies et ses textes : Dany Brillant, Carla Bruni, Matthieu Chedid, Zaho de Sagazan, Patrick Bruel, Thibaud Cauvin, Charlotte Cardin, Oxmo Puccino, Naestro, Jakub Josef Orliński, Aleksander Debicz, Kristina Aznavour & Erik Berchot, Solann, Christina Galstian, Narek Kazazyan,

Ainsi que la Compagnie Yeraz et l’Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles dirigé par Adrien Perruchon.

Avec 1300 chansons en 9 langues et une carrière de 70 ans, Charles Aznavour a su faire évoluer la chanson française en explorant des thèmes profonds, humains et universels. Ce Grand Échiquier lui rend un hommage vibrant et musical.