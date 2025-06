"Familles nombreuses : la vie en XXL" vendredi 13 juin 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Vendredi 13 juin 2025 à partir de 17:30, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL". Que va-t-il se passer ?

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés vendredi 13 juin 2025 sur TF1.

Partie 1

Tiffanie Esposito est en retard dans le timing de préparation du baptême. Heureusement, ses beaux-parents sont aussi là pour l'aider cet après-midi.

Pour les Gonzalez, l'heure est aux vacances ! Ils arrivent dans un camping familial, dans l'optique de découvrir la région et d'acquérir peut-être un bien secondaire par ici.

Chez les Augoyard, la famille décide de se détendre en fin de journée dans le jacuzzi, acheté il y a peu. Pour Liv, c'est un moment particulièrement bénéfique et thérapeutique.

Enfin, les Bellocq passent un dernier repas tous ensemble pour dire au revoir à leur fille Kyss et son mari Junior qui partent vivre à Toulon.

Partie 2

La famille Provenchère est de retour ! On retrouve donc Laëtitia, maman de 4 enfants : Noëlya, Lyna et Emmy des triplées de 3 ans et Nolann un petit garçon de 6 ans. Cette année, les filles vont découvrir les bancs de l'école tandis que Nolann rentre au CP.

Les Fanich arrivent sur leur lieu de campement, au milieu des montagnes avec une vue imprenable sur le Mont Blanc. Ils sont bien installés, mais ils redoutent l'orage qui risque d'arriver.

Chez les Baudrand, Céline a mis en place un tableau des émotions, pour aider les triplées à mettre des mots sur ce qu'elles ressentent.

Demi-tour pour les Nguyen qui avaient prévu une sortie dans une base de loisirs, mais qui sont malheureusement stoppés par la pluie.