Succès d'audience pour "Intervilles" qui reviendra en 2026 sur France 2 pour une nouvelle saison

Au lendemain de la finale d'Intervilles 2025, remportée par Gap, France 2 dresse le bilan des audiences et donne rendez-vous aux téléspectateurs en 2026 pour une nouvelle saison.

Intervilles, rendez-vous en direct, estival et populaire, a su rallier petits et grands autour de défis sportifs et d’une ambiance conviviale avec d'excellentes audiences :

17,9% de part d'audience en moyenne sur la saison.

2,7 millions de téléspectateurs en moyenne dont un pic 4,6 millions le 3 juillet dernier.

France 2 souligne qu'Intervilles est un véritable pont entre les générations et un leadership sur le public familial :

39,1% de part d'audience pour les 4-14 ans

22,9% % de part d'audience pour les 15-24 ans

21,8% de part d'audience pour les 15-34 ans

21,3% de part d'audience pour les 25-49 ans

23,1% de part d'audience pour les Parents

Ce succès populaire confirme qu’Intervilles est un rendez-vous TV incontournable et le jeu reviendra en 2026pour une nouvelle saison.

Dans son communiqué, France Télévisions remercie Banijay Production Média, Valérie Bègue, Camille Cerf, Magali Ripoll, Bruno Guillon, Nagui et Yoann Riou, sans oublier Topa et toutes les équipes pour leur mobilisation et ce retour gagnant, ainsi que toutes les villes participantes : Beauvais, Coulanges-lès-Nevers, Gap, Bourgoin-Jallieu, Wallers-Arenberg, Saint-Amand-les-Eaux et félicite la ville de Gap pour sa victoire.

Chiffres Médiamétrie communiqués par France Télévisions.