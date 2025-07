Bob Marley - Live at the Rainbow à revoir sur France 4 mercredi 30 juillet 2025

Mercredi 30 juillet 2025 à 21:00, France 4 vous proposera de voir ou de revoir le concert « Live at the Raimbow » de Bob Marley.

France 4 rediffuse le concert épique de l'icône du reggae sur la scène du Rainbow Theatre de Londres.

Enregistré le 4 juin 1977, ce concert marquait le dernier arrêt de la tournée Exodus. On y trouve des classiques tels que I Shot the Sheriff, No Woman, No Cry et Jammin.

Accompagné des Wailers, on aperçoit sur scène le bassiste Aston « Familyman » Barrett, Tyrone Downie aux claviers, Carlton Barrett à la batterie, Julian (Junior) Marvin à la guitare, Alvin « Seeco » Patterson aux percussions et les I-Threes aux chœurs (Rita Marley, Marcia Griffiths et Judy Mowatt).