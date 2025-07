"Nues et Culottées - Objectif Colorado Provençal" pour Zoé et Louise sur France 5

Mercredi 30 juillet 2025 à 21:00 sur France 5, retrouvez Zoé et Louise dans un nouvel inédit de "Nues et Culottées" qui aura pour objectif le Colorado Provençal.

Zoé et Louise partent nues et sans argent depuis la frontière franco-espagnole, avec le rêve d’aller survoler le Colorado Provençal…

Un site qui rappelle et ressemble étrangement à un grand canyon américain ! Mais comment parcourir tous ces kilomètres pour l’atteindre sans aucun argent ? Et comment trouver un moyen de le survoler ?

Zoé et Louise le découvriront en chemin, de la Côte Vermeille à la campagne provençale !

Grâce à la rencontre, à l’échange, au don et au troc, Zoé et Louise vont devoir user de persévérance et de confiance pour cheminer vers leur rêve et survoler ces paysages de westerns.