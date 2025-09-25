"Familles nombreuses : la vie en XXL" jeudi 25 septembre 2025 sur TF1, voici ce qui va se passer...

Jeudi 25 septembre 2025 à 17:30, TF1 diffusera un nouvel épisode inédit de la 9ème saison de la série documentaire "Familles nombreuses : la vie en XXL". Que va-t-il se passer dans cet épisode ?

Comment se débrouillent les familles nombreuses, confrontées à l'épreuve du quotidien ?

Depuis 5 ans, "Familles nombreuses : la vie en XXL" suit ces vies de famille pas comme les autres.

Voici ce qui va se passer dans l'épisode diffusé jeudi 25 septembre 2025 sur TF1.

C'est le grand jour pour les quadruplés Bambara ! C'est la rentrée scolaire au CP, dans des écoles différentes.

Sur la plage, Tiffanie fait attention à couvrir son ventre car elle veut attendre trois mois de grossesse pour le dire aux enfants.

Demain, c'est le jour de l'opération pour Fanny Lecossais. Thomas fait le point avec les filles pour organiser le planning.

Du côté de la famille Perside, c'est mission tarte aux myrtilles. Et toujours avec des produits locaux !