"The One Man Show" de Booder à revoir sur France 4 vendredi 3 octobre 2025

Vendredi 3 octobre 2025 à 21:00, France 4 rediffusera "The One Man Show" de Booder, un spectacle mis en scène par Rachid Ould'Ali.

Lui, c’est Booder, tout un univers : Une tête, une boule d’énergie et une vraie lyrique. En passant par sa scolarité, son immeuble, ses copains, sa famille et les meufs, c’est avec justesse qu’il nous raconte comment il vit dans cette société de « Beaux Gosses ».

A travers ses aventures et ses galères, vous allez découvrir, en exclusivité pour la 1ère fois en télévision son premier spectacle intitulé « The One Man Show » enregistré au Théâtre du Gymnase à Paris dans lequel il nous retrace l’itinéraire d’un enfant pas comme les autres…

Un spectacle de Booder & Rachid Ould'Ali, mis en scène par Rachid Ould'Ali.