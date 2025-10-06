Le gala du Do You Comedy de Saint-Tropez diffusé sur RMC Story mardi 7 octobre 2025

Mardi 7 octobre 2025 à 21:10, RMC Story diffusera la première édition du "Do You Comedy", qui s'est tenue le 28 dernier à la Citadelle de Saint-Tropez.

RMC Story vous embarque pour la première édition du Do You Comedy à la Citadelle de Saint-Tropez ! Un rendez-vous placé sous le signe de l’humour, dans un cadre tout simplement exceptionnel.

Le temps d’une soirée estivale, ce monument historique devient le théâtre d’un spectacle inédit mêlant stand-up, sketchs et une bonne dose de bonne humeur !

Avec : Dany Boon, Michèle Laroque, Ilyes Djadel, Samuel Bambi, Matthieu Nina, Pierre Thevenoux, Nico en vrai, Camille Lavabre, Michaël Youn, Vincent Desagnat, Charles Nouveau et Youssef Hajdi.